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Запад утратил главную роль на мировой арене из-за «беспрецедентного восстания» незападных государств против США и ЕС. Об этом заявил обозреватель Йорг Кронауэр в материале для издания Junge Welt.

По его мнению, тенденция к потере Западом мирового господства подтверждается тем, что большинство стран мира отказались вводить антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине.

— Ни одна из незападных стран не предприняла конкретных шагов против России, что продемонстрировало стремление остального мира к самостоятельности, — пишет автор.

Он уточнил, что пока Китай, Индия и Россия продолжают показывать рост в сфере экономики, Запад утрачивает свое лидерство в мире.

Западные политики часто декламируют особые ценности, которые лежат в основе современной цивилизации. Однако нередко произнесенные вслух и прописанные на бумаге эти ценности расходятся с реальностью.

О том, какие ценности нарушил Запад, реализуя антироссийскую политику, — в материале «Вечерней Москвы».