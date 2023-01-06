Сервис «Вывоз ненужных вещей» помог москвичам утилизировать более 20 тысяч предметов за год

Фото: Pixabay

Более 20 тысяч предметов утилизировали москвичи с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 6 января.

Услуга была запущена более года назад: по заявкам горожан на утилизацию отправлялись старые ванны, стиральные машины и холодильники. По словам главы ГКУ «Новые технологии управления» Александра Пищелко, чаще всего жители хотели избавиться от стиральных машин.

За 2022 год с помощью сервиса на утилизацию отправилось 7,5 тысячи единиц такой техники. Кроме того, востребованной была услуга утилизации холодильников (7,3 тысячи).

Самым популярным месяцем года стал декабрь. Перед Новым годом каждый день от москвичей поступало свыше 100 заявок.

Все предметы, которые москвичи отдают на утилизацию, отправляются на заводы по переработке. По итогам года туда поступило более 500 тонн предметов из металла, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого москвичам напомнили, что заявку на вывоз ненужных вещей может оформить любой совершеннолетний пользователь портала mos.ru. В один запрос можно включить неограниченное количество предметов.