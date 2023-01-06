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Андрей Бочкарев: Переселение 40 тысяч человек по реновации планируется начать до конца года

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Переселение 40 тысяч человек по реновации планируется начать до конца года
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

До конца 2023 года в городе планируется начать переселение 40 тысяч жителей в рамках программы реновации. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что за период с января по декабрь 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию почти 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 6,9 миллиона «квадратов» пришлись на жилье, добавил заммэра.

В 2023 году в Москве планируют ввести еще 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Жилые застройки при этом будут занимать 4,5 миллиона «квадратов».

Кроме того, в наступившем году в рамках реновации в городе введут в эксплуатацию 1,2 миллиона квадратных метров стартовых домов. Из них один миллион «квадратов» передадут под заселение, передает агентство городских новостей «Москва».

В 2022 году в программу реновации были включены еще 16 столичных районов. Уточняется, что девять тысяч жителей добавленных районов уже начали переселяться в новые дома. В общей сложности реализация программы реновации проходит в 122 районах города.

Строительство Жилье Москва Андрей Бочкарев Реновация
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