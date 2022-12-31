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Программа реновации стартовала еще в 16 районах Москвы

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Программа реновации стартовала еще в 16 районах Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В этом году в программу реновации были включены еще 16 столичных районов. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Сегодня строительство 164 домов ведется в 62 районах, а проектирование — в 73 районах, — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Как уточняется, девять тысяч жителей добавленных районов уже начали переселяться в новые дома. В общей сложности реализация программы реновации проходит в 122 районах города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о завершении строительства дома из четырех корпусов в рамках программы реновации в столичном районе Лефортово. Председатель столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко сообщил, что в доме обустроена инфраструктура в виде подземной автостоянки и отдельностоящего многоярусного паркинга.

Помимо этого, еще 13 домов, построенных по программе реновации, передали под заселение в декабре этого года. Таким образом, почти девять тысяч человек начали переезжать в новое жилье.

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