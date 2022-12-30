Около девяти тысяч москвичей начали переселяться в новостройки по реновации

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Еще 13 домов, построенных по программе реновации, передали под заселение в декабре этого года. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Таким образом, почти девять тысяч человек начали переезжать в новое жилье.

— Новостройки расположены в Центральном, Северном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Западном, Северо-Западном, Новомосковском и Восточном административных округах, — отметил он.

Специалисты благоустраивают территории новостроек и проводят комплексное озеленение участков. Во дворах создают условия для отдыха и активных занятий спортом для взрослых и детей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще 4,3 тысячи москвичей переедут по реновации в Южном и Северном Бутове. По словам заместителя мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на первом этапе переезду подлежат семь домов. В целях организации переселения было подобрано восемь площадок.