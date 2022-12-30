Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около девяти тысяч москвичей начали переселяться в новостройки по реновации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Около девяти тысяч москвичей начали переселяться в новостройки по реновации
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Еще 13 домов, построенных по программе реновации, передали под заселение в декабре этого года. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Таким образом, почти девять тысяч человек начали переезжать в новое жилье.

— Новостройки расположены в Центральном, Северном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Западном, Северо-Западном, Новомосковском и Восточном административных округах, — отметил он.

Специалисты благоустраивают территории новостроек и проводят комплексное озеленение участков. Во дворах создают условия для отдыха и активных занятий спортом для взрослых и детей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще 4,3 тысячи москвичей переедут по реновации в Южном и Северном Бутове. По словам заместителя мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на первом этапе переезду подлежат семь домов. В целях организации переселения было подобрано восемь площадок.

Жилье Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте