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Жилой дом из четырех корпусов построили в районе Лефортово по программе реновации

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жилой дом из четырех корпусов построили в районе Лефортово по программе реновации
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, улица Золоторожский Вал Карта всех событий

В столичном районе Лефортово завершилось строительство дома из четырех корпусов в рамках программы реновации. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил председатель столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко.

— В рамках программы реновации на юго-востоке Москвы завершено строительство жилого дома, состоящего из четырех корпусов. В новые современные квартиры смогут переехать жители района Лефортово, — отметил он.

По его словам, в доме обустроена инфраструктура в виде подземной автостоянки и отдельностоящего многоярусного паркинга. Общая площадь новостройки превышает 110 тысяч квадратных метров. При этом новая постройка рассчитана на 1009 квартир. Объект расположен по адресу улица Золоторожский вал, владение 11/14, 11/15, сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Также стало известно, что еще 13 домов, построенных по программе реновации, передали под заселение в декабре этого года. Таким образом, почти девять тысяч человек начали переезжать в новое жилье.

Строительство Район Лефортово Москва дом
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