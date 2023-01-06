Десять человек погибли на фоне задержания наркобарона в Мексике

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Наркобарона Овидио Гусмана Лопеса задержали в Мексике 5 января. Об этом сообщили в пресс-службе мексиканского Минобороны.

В результате задержания в городе Кульякане в штате Синалоа произошли уличные столкновения, 250 автомобилей были угнаны, несколько людей погибли. Местным жителям рекомендовали не покидать дома, а в учебных заведениях отменили все занятия.

По словам главы регионального управления общественной безопасности Кристобаля Кастаньеды, во время задержания пострадали как минимум семь полицейских.

По данным губернатора Рубена Рочи Мойи, в результате столкновений погибли 10 человек, не менее 29 были ранены, передает радио Formula.

Как сообщает газета El Milenio, из-за инцидента с задержанием два вертолета были повреждены, а в аэропорту Кульякана был подбит турбовинтовый самолет. Правоохранители доставили злоумышленника в Мехико, где он был помещен в тюрьму строгого режима.

В январе 2021 года полиция Нидерландов арестовала одного из самых разыскиваемых представителей наркобизнеса в мире. 57-летний Се Чжилэ был арестован по запросу австралийской полиции.