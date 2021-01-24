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СМИ: Полиция Нидерландов арестовала одного из самых разыскиваемых наркобаронов в мире
Фото: https://pixabay.com

СМИ: Полиция Нидерландов арестовала одного из самых разыскиваемых наркобаронов в мире

Кирилл Николаев

Происшествия

Полиция Нидерландов арестовала одного из самых разыскиваемых представителей наркобизнеса в мире. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщил портал NL Times.

Отмечается, что 57-летний Се Чжилэ арестован по запросу австралийской полиции. Задержание произошло в аэропорту Схипхол. Мужчина находился в международном розыске с 2019 года.

Полиция Нидерландов контактирует с австралийской стороной по вопросу экстрадиции арестованного.

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