СМИ: Полиция Нидерландов арестовала одного из самых разыскиваемых наркобаронов в мире
Полиция Нидерландов арестовала одного из самых разыскиваемых представителей наркобизнеса в мире. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщил портал NL Times.
Отмечается, что 57-летний Се Чжилэ арестован по запросу австралийской полиции. Задержание произошло в аэропорту Схипхол. Мужчина находился в международном розыске с 2019 года.
Полиция Нидерландов контактирует с австралийской стороной по вопросу экстрадиции арестованного.
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