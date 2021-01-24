Самолет с футболистами на борту потерпел крушение в Бразилии

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Шесть человек погибли в результате крушения самолета в районе бразильского города Порту-Насиунал. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает издание Globo.

Отмечается, что на борту лайнера были четыре футболиста и президент клуба четвертого бразильского дивизиона «Пальмас». Самолет разбился сразу после взлета неподалеку от полосы.

Футбольная команда выразила соболезнования родным и близким погибших.

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