Четыре человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, поселение Вороновское, деревня Сахарово Карта всех событий

В Москве произошло ДТП с участием трех машин, включая автомобиль каршеринга. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в департаменте транспорта столицы.

Авария произошла на Варшавском шоссе в районе деревни Сахарово.

— Столкнулись две машины и автомобиль каршеринга. По предварительной информации, пострадали 4 человека, — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

Уточняется, что двое из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

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