Двоих человек освободили из кабины грузовика после аварии на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, Третье транспортное кольцоКарта всех событий
Столичные спасатели вытащили из кабины грузовика двоих человек, которых зажало в результате аварии. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в воскресенье, 24 января.
Авария произошла около 03:00 в воскресенье, 24 января, при съезде с ТТК на Нижегородскую улицу. Столкнулись два грузовых автомобиля.
В кабине одного из них оказались заблокированы два человека. Сотрудники «Центроспаса» и «СпасРезерва» освободили пострадавших и передали их медикам.
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