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Двоих человек освободили из кабины грузовика после аварии на юго-востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Двоих человек освободили из кабины грузовика после аварии на юго-востоке Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Третье транспортное кольцоКарта всех событий

Столичные спасатели вытащили из кабины грузовика двоих человек, которых зажало в результате аварии. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в воскресенье, 24 января.

Авария произошла около 03:00 в воскресенье, 24 января, при съезде с ТТК на Нижегородскую улицу. Столкнулись два грузовых автомобиля.

В кабине одного из них оказались заблокированы два человека. Сотрудники «Центроспаса» и «СпасРезерва» освободили пострадавших и передали их медикам.

Видео: Пресс-служба МЧС России по Москве

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МЧСаварииТретье транспортное кольцо (ТТК)
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