Три человека погибли и два пострадали в результате ДТП в Новосибирской области

/ Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Три человека погибли и два пострадали в ДТП в Новосибирской области. Об этом в субботу, 23 января, сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по региону Сергей Страдымов.

По его словам, инцидент произошел в Черепановском районе на 126 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Так, женщина-водитель автомобиля Hyundai, которая следовала со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, при обгоне грузового автомобиля не успела закончить маневр и врезалась в автомобиль Toyota, которым управлял мужчина, передает РИА Новости.

Стало известно, что на месте скончались женщина-водитель и ее 32-летняя пассажирка. Кроме того, позже в медицинском учреждении умер мужчина из машины Toyota.

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