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Два автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе
Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ

Два автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Варшавское шоссеКарта всех событий

Авария с участием двух автомобилей произошла в ночь на 23 января в Москве. Об этом сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (ГОЧСиПБ) в субботу, 23 января.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе, в районе «Бутово парка».

— В одной из машин оказался пострадавший мужчина с различными травмами. Мы наложили ему воротник Шанца и с помощью специального спинального щита вытащили из автомобиля, передав бригаде скорой помощи, — рассказал старший дежурной смены, спасатель Александр Резчиков.

Отмечается, что в результате ДТП возникла опасность возгорания, в связи с чем была запрошена помощь ближайшей пожарной части.

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