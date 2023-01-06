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Онлайн-посещаемость Музея Победы увеличилась на 40 процентов в 2022 году

Полина Долганова
Город
Онлайн-посещаемость Музея Победы увеличилась на 40 процентов в 2022 году
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Посещаемость сайта Музея Победы увеличилась почти на 40 процентов в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 6 января.

По итогам года количество уникальных посетителей портала составило 2,8 миллиона человек.

— Даже после отмены антиковидных ограничений мы не ушли из онлайн-формата. Как показал наш опыт, виртуальные проекты по-прежнему востребованы, — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник.

В 2022 году на сайте музея разместили около 30 новых выставочных проектов. Кроме того, было создано более 80 виртуальных программ, посвященных знаковым датам. На базе сайта также провели 12 творческих состязаний, в которых приняли участие около 60 тысяч пользователей.

До этого стало известно, что выставка «Незабытые герои», приуроченная к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, откроется в Музее Победы 10 января.

Посетить экспозицию можно будет в зале «Школьный музей Победы» до 27 января. Гости смогут увидеть личные вещи жителей и военных осажденного города.

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