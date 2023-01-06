Выставку к 80-летию прорыва блокады Ленинграда откроют в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставка «Незабытые герои», приуроченная к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, откроется в Музее Победы 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 6 января.

Посетить экспозицию можно будет в зале «Школьный музей Победы» до 27 января. Гости смогут увидеть личные вещи жителей и военных осажденного города.

Раритеты для выставки предоставили столичные школьные музеи, а также учреждения Санкт-Петербурга. В рамках мероприятия москвичи смогут изучить элементы вооружения защитников Ленинграда и узнать о судьбах тех, кто воевал на разных фронтах.

6 января сообщалось, что Музей Победы организовал для своих гостей бесплатный трансфер от метро из-за пришедших в Москву морозов. Брендированные автобусы будут курсировать от станции «Парк Победы» с 11:00 до 21:00 с интервалами в 15 минут.

До этого стало известно, что в 2022 году Музей Победы организовал около 30 выставочных проектов. Так, выставка «Обыкновенный нацизм», которая открылась в музее 19 апреля, преследовала цель показать разрушительность идей нацизма.