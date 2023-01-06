Итальянский футболист Джанлука Виалли скончался в возрасте 58 лет

Фото: @cfcunofficial (Chelsea Debs) London / CC BY-SA 2.0

Итальянский футболист и тренер Джанлука Виалли скончался на 59-м году жизни. Об этом в пятницу, 6 января, сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Челси».

В 2017 году у специалиста диагностировали рак поджелудочной железы. Спустя три года он сообщил, что одержал победу над недугом.

Однако в декабре 2022 года у Виалли случился рецидив. За свою карьеру итальянец успел сыграть за такие команды, как «Кремонезе», «Сампдория», «Ювентус» и «Челси».

Виалли дважды становился чемпионом Италии в составе сборной команды и четыре раза одерживал победу на Кубке страны. В общей сложности за итальянскую сборную он принял участие в 59 играх и забил 16 голов.

После завершения карьеры Виалли стал тренером: он работал с командами «Уотфорд» и «Челси». В 2019-м его назначили на пост главы делегации итальянской сборной.

Тогда национальная команда одержала победу на европейском первенстве. В декабре 2022 года Виалли покинул должность по состоянию здоровья.