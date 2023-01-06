«Ошибок может быть много»: вирусолог Аграновский не исключил появления нового штамма коронавируса
Новый штамм коронавируса, который может вытеснить «омикрон» может возникнуть случайно, вероятности его появления исключать нельзя. Об этом «360» заявил доктор биологических наук Алексей Аграновский.
По его словам, в настоящее время нет никаких оснований думать, что это непременно произойдет. Аграновский подчеркнул, что новые штаммы всегда возникают неожиданно, как «следствие ошибки в передаче кода копирования цепей нуклеиновой кислоты».
Биолог заметил, что ошибок может быть много, при этом далеко не все они приведут к фенотипическим изменениям — возникновению более заразных или патогенных штаммов.
– Это как закон больших чисел: мы не знаем, когда и что может произойти, – сказал Аграновский. – Вероятность появления нового штамма с какими-то важными свойствами, например более потогонного, выше, когда больше людей болеют.
Биолог отметил, что при низком количестве заболевших вероятность появления нового штамма, однако риск резко возрастает, если болеют миллионы. В качестве примера Аграновский привел Китай. Кроме того, по его словам, эволюция вируса может пойти разными путями.
– К сожалению, теоретически — я не говорю, что именно так будет, но исключить такую возможность нельзя — может появиться штамм с усиленными патогенными свойствами, – посетовал ученый. – У «омикрона», по данным китайских специалистов, смертность невысокая.
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