«Ошибок может быть много»: вирусолог Аграновский не исключил появления нового штамма коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Новый штамм коронавируса, который может вытеснить «омикрон» может возникнуть случайно, вероятности его появления исключать нельзя. Об этом «360» заявил доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По его словам, в настоящее время нет никаких оснований думать, что это непременно произойдет. Аграновский подчеркнул, что новые штаммы всегда возникают неожиданно, как «следствие ошибки в передаче кода копирования цепей нуклеиновой кислоты».

Биолог заметил, что ошибок может быть много, при этом далеко не все они приведут к фенотипическим изменениям — возникновению более заразных или патогенных штаммов.

– Это как закон больших чисел: мы не знаем, когда и что может произойти, – сказал Аграновский. – Вероятность появления нового штамма с какими-то важными свойствами, например более потогонного, выше, когда больше людей болеют.

Биолог отметил, что при низком количестве заболевших вероятность появления нового штамма, однако риск резко возрастает, если болеют миллионы. В качестве примера Аграновский привел Китай. Кроме того, по его словам, эволюция вируса может пойти разными путями.

– К сожалению, теоретически — я не говорю, что именно так будет, но исключить такую возможность нельзя — может появиться штамм с усиленными патогенными свойствами, – посетовал ученый. – У «омикрона», по данным китайских специалистов, смертность невысокая.

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