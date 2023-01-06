«Противоположная динамика»: аналитик спрогнозировал курс доллара и евро на ближайшие недели

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В ближайшие две недели курс евро может вырасти до 80 рублей, в то время, как котировки доллара США будут стараться закрепиться выше 72 рублей. Об этом в комментарии RT заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Он отметил, что российский рубль начал новый год со снижения к американскому доллару и китайскому юаню, но при этом национальная валюта укрепляется к евро. Падение стоимости рубля, полагает эксперт, происходит на фоне снижения мировых цен на нефть. Из-за этого снижаются экспортные доходы России.

По словам Чернова, евро пока демонстрирует противоположную динамику доллару. Такая ситуация, считает эксперт, может быть вызвана увеличением доли параллельного импорта в праздничные дни. Кроме того, добавил эксперт, на такую динамику влияет фиксация прибылей трейдерами, «потому что котировки достигали ровной психологической отметки в 80 рублей за евро, откуда и скорректировались».

Говоря о курсе американской валюты, Чернов спрогнозировал, что в течение наступившего года доллар может подорожать до 75 – 80 рублей. Рост курса может произойти на фоне начала действия нового бюджетного правила, считает эксперт:

— А в ближайшую одну-две недели котировки будут стараться закрепиться выше 72 рублей, откуда они отскочили в последний день года на фоне фиксации прибылей трейдерами, — сказал аналитик.

В конце декабря курс американской валюты поднялся на торгах выше 70 рублей впервые с 11 мая. В комментарии «Вечерней Москве» кандидат экономических наук, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков объяснял, что декабрьский скачок курса американского доллара был вызван искусственной стимуляцией иностранной валюты, необходимой для закрытия российского бюджета.