Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Политолог Светов назвал условие для встречи Путина и Байдена в 2023 году

Игорь Синельников
Лейла Алиева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
Политолог Светов назвал условие для встречи Путина и Байдена в 2023 году
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сможет встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом только во второй половине этого года. Об этом «Вечерней Москве» заявил политолог Юрий Светов.

По его мнению, такая встреча будет возможна, если советники лидера США решат, что это прибавит ему очков в президентских выборах.

— Мне кажется, эту встречу не дадут провести не столько проблемы внутри Америки, сколько такие страны, как Польша, Румыния, Прибалтика. (Президент Украины Владимир — прим. «ВМ») Зеленский, конечно, тоже будет недоволен, — отметил он.

Также Светов напомнил, что американцы подали прошлую встречу глав государств так, будто бы Байден строго сказал российскому президенту «вести себя тихо».

Аналогичное развитие событий возможно и на следующей встрече, предположил политолог. При этом если будут наблюдаться успехи России в спецоперации, то встреча состоится, заключил специалист.

Подробнее о том, какое будущее ждет российско-американские отношения в 2023 году, — в материале «ВМ».

Джо Байден Россия США Владимир Путин Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте