Политолог Светов назвал условие для встречи Путина и Байдена в 2023 году

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сможет встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом только во второй половине этого года. Об этом «Вечерней Москве» заявил политолог Юрий Светов.

По его мнению, такая встреча будет возможна, если советники лидера США решат, что это прибавит ему очков в президентских выборах.

— Мне кажется, эту встречу не дадут провести не столько проблемы внутри Америки, сколько такие страны, как Польша, Румыния, Прибалтика. (Президент Украины Владимир — прим. «ВМ») Зеленский, конечно, тоже будет недоволен, — отметил он.

Также Светов напомнил, что американцы подали прошлую встречу глав государств так, будто бы Байден строго сказал российскому президенту «вести себя тихо».

Аналогичное развитие событий возможно и на следующей встрече, предположил политолог. При этом если будут наблюдаться успехи России в спецоперации, то встреча состоится, заключил специалист.

Подробнее о том, какое будущее ждет российско-американские отношения в 2023 году, — в материале «ВМ».