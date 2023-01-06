«Зеленский будет недоволен»: какое будущее ждет российско-американские отношения в 2023 году

Фото: shutterstock

За 2022 год российско-американские отношения практически полностью оборвались, однако некоторые каналы связи между странами остались. Эти каналы продолжат действовать в 2023 году, при этом ждать улучшения ситуации не стоит. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

Какие каналы связи сохранились

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на кажущийся окончательный разрыв отношений между РФ и США, некоторые контакты продолжают поддерживаться.

— Каналы связи в первую очередь сохраняются между спецслужбами. Недавно встречались секретарь российского Совбеза Патрушев и советники Байдена. Была встреча главы внешней разведки Нарышкина с главой ЦРУ. Часто проходит информация, что наш начальник Генштаба генерал Герасимов общается с председателем комитета начальников штабов США генералом Милли, — перечислил Светов.

При этом, по словам эксперта, контакты по линии законодательной власти и других структур полностью оборваны. Американцы наложили санкции на российского президента, а также министров и других политических деятелей страны.

Однако коммерческие предприятия России и США продолжают сотрудничать, уточнил политолог.

— Продолжается торговля между Россией и США. Сохранены контакты между Роскосмосом и NASA. То, что американцам выгодно, они будут поддерживать, — уверен Светов.

Какое будущее у российско-американских отношений

По мнению политолога, в этом году отношения стран ждет дальнейшая деградация. Ярким примером этого может служить недавнее заявление американцев о том, что у США и России неравное количество дипломатических сотрудников. Якобы у России их в США больше, и это количество нужно выравнивать, рассказал Светов.

У американцев есть объективные причины сохранять напряженные отношения с Россией, считает политолог.

— До выборов в США остался год. У демократов есть практически удачный опыт построения избирательной кампании на российской угрозе. Клинтон почти победила Трампа на этой теме. Сейчас эту историю будут вовсю раскручивать, — уверен эксперт.

Встреча российского президента Владимира Путина и Байдена будет возможна только во второй половине этого года, если советники Байдена сочтут, что такая встреча прибавит ему очков в президентской гонке, отметил специалист. Прошлую встречу глав государств американцы подали так, будто бы Байден строго сказал российскому президенту «вести себя тихо». То же самое возможно на следующей встрече, предположил Светов.

При этом маловероятно, что Америка пойдет на эту встречу, если российская армия не будет показывать успехов, заметил политолог.

— Мне кажется, эту встречу не дадут провести не столько проблемы внутри Америки, сколько такие страны, как Польша, Румыния, Прибалтика. Зеленский, конечно, тоже будет недоволен. Если начнутся серьезные успехи в спецоперации, встреча будет. Если линия соприкосновения будет болтаться в разные стороны, то вряд ли американцы пойдут на это, — резюмировал Светов.