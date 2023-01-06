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Синоптик раскрыл причину появления солнечного гало в Москве

Лейла Алиева

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Синоптик раскрыл причину появления солнечного гало в Москве
Фото: Елена Дергаус / Вечерняя Москва

В пятницу, 6 января, москвичи могли увидеть гало. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— Гало происходит из-за преломления солнечных лучей в мелких кристаллах льда. В зимние морозные дни такое явление бывает очень часто, — сказал синоптик.

Чаще всего оно бывает, когда есть облака на высоте примерно от 6 до 10 тысяч метров, пояснил он. В связи с данными погодными условиями в Москве, как уточняется, и наблюдалось такое явление.

Гало — атмосферное оптическое явление, которое выглядит как свечение вокруг источника света. Оно может быть в форме круга, дуги или светового столба, передает РИА Новости.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин сообщил «Вечерней Москве», что похолодание придет в столичный регион в ближайшие дни из-за очередного циклона, который сформировался в Северной Атлантике. Он, как уточняется, принесет в город морозы до 30 градусов.

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