Реконструкция газопровода завершилась в районе Коптево

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Новопетровская улица Карта всех событий

Газопровод низкого давления реконструировали на улицах Новопетровская и Приорова. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 6 января.

— Газопровод длиной 1,5 километра пролегает по улицам Новопетровской и Приорова и питает жилой фонд района. Из-за того что он проходит по территории плотной застройки с развитой сетью инженерных коммуникаций, работы проводили без отключения подачи газа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что газопровод был подключен к системе газоснабжения после проверки специалистами АО «Мосгаз». Работы прошли в ряд этапов с применением современных технологий и материалов.

Рабочие, получив техническое задание и разработав проект, устроили закрытый переход, проверили трубы на герметичность, а потом подключили его к действующей сети.

Проведение работ было обусловлено итогами мониторинга состояния и обследования труб на предмет электрохимической коррозии. В итоге технические показатели газопровода значительно улучшились, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

В ноябре 2022 года специалисты АО «Мосгаз» завершили работы по реконструкции газопровода низкого давления в районе Вешняки.

Решение о реконструкции принимается, если рабочие выявляют дефекты или наличие следов электрохимической коррозии. Протяженность газопровода составила более 1,2 километра.