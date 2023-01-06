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Ликсутов осмотрел ход реконструкции станции Лесной городок МЦД-4

Лейла Алиева
Город
Ликсутов осмотрел ход реконструкции станции Лесной городок МЦД-4
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Реконструкция станции Лесной городок будущего МЦД-4 завершена на 85 процентов. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Лесной городок — единственная станция рельсового транспорта для местных жителей, и уже в этом году она станет комфортным современным пригородным вокзалом и частью новой линии наземного метро МЦД-4, — отметил он.

Ликсутов осмотрел ход реконструкции станции Лесной городок МЦД-4 Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Станция позволит бесплатно пересаживаться на метро и МЦК, а также доезжать без пересадок до семи центральных вокзалов столицы. Ежедневно ей, как уточняется, будут пользоваться 455 тысяч горожан.

В настоящее время специалисты завершают установку навесов на новых платформах и облицовку подземных вестибюлей. Помимо этого, идет работа по электро- и водоснабжению, а территорию вокруг станции благоустроят, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в текущем году в городе увеличится вдвое сеть наземного метро. Глава города также перечислил самые востребованные станции МЦД.

Транспорт Строительство Максим Ликсутов МЦД Москва
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