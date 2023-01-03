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Сергей Собянин пообещал удвоить сеть наземного метро Москвы в 2023 году

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин пообещал удвоить сеть наземного метро Москвы в 2023 году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В наступившем году в столице увеличится вдвое сеть наземного метро. Об этом во вторник, 3 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— За три года работы наземное метро вошло в повседневную жизнь Москвы, — отметил он.

В частности, в городе привели в порядок девять пригородных вокзалов. На ежедневной основе Московскими центральными диаметрами (МЦД-1, МЦД-2) пользуются свыше 580 тысяч пассажиров

Мэр также в своем блоге перечислил самые востребованные станции МЦД: к примеру, станция Минская обслуживает тысячу пассажиров в сутки; станция Печатники — 4,6 тысячи пассажиров в день. При этом популярность станция Окружная выросла на 18 процентов — ею пользуются почти 17 тысяч человек в день.

Накануне глава города рассказал о планах строительства метро в Москве. По его словам, в наступившем году планируется открытие 14 новых станций метро. При этом на Большой кольцевой линии (БКЛ) откроется девять станций.

Также москвичам рассказали о местах зимних развлечений рядом со станциями МЦД. В частности, активно можно провести время в парке «Митино», он находится рядом со станцией Волоколамская МЦД-2. У станции Фили МЦД-1 находится одноименный парк, в котором горожан ждут катки, лыжни и зимние прогулки.

МЦД Москва Сергей Собянин
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