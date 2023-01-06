Электрощит загорелся в одном из корпусов здания МИД России в центре Москвы

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Москва, Смоленская-Сенная площадь, 30с2 Карта всех событий

На минус втором этаже одного из корпусов здания МИД России произошло возгорание в электрощите. Об этом в пятницу, 6 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Смоленской-Сенной площади, дом 30, строение 2. Площадь пожара составила два квадратных метра.

Открытое горение удалось ликвидировать, однако наблюдалось плотное задымление. В результате инцидента из здания, по данным собеседника «ВМ», самостоятельно эвакуировались 20 человек до прибытия пожарных.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в одном из корпусов здания министерства в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина — короткое замыкание, уточнила она.

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На месте происшествия работают сотрудники МЧС, пострадавших при инциденте нет. Возгорание произошло на подвальных этажах, написала Захарова в Telegram-канале.

Еще один пожар произошел 6 января на севере города, где загорелись несколько гаражей. Площадь горения составила 80 квадратных метров. Среди людей никто не пострадал, однако три автомобиля оказались повреждены.