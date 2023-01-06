Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Три автомобиля получили повреждения при пожаре в гаражах на севере Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Три автомобиля получили повреждения при пожаре в гаражах на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Зорге, 17 Карта всех событий

В гаражном кооперативе в САО произошел пожар. Об этом в пятницу, 6 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Зорге, 17, где загорелись несколько гаражей. Площадь пожара в настоящее время составляет 80 квадратных метров. Среди людей никто не пострадал, однако три автомобиля оказались повреждены.

2 января в Москве загорелся автосервис по адресу улица Адмирала Корнилова, владение 1. Загорелся второй этаж постройки, площадь возгорания составляла 30 квадратных метров.

1 января возгорание в ресторане «Тарас Бульба» в ЦАО было ликвидировано специалистами экстренных служб. В тушении пожара были задействованы 123 человека личного состава, а также 35 единиц специальной техники.

Москва Пожары Район Сокол
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте