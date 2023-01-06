Три автомобиля получили повреждения при пожаре в гаражах на севере Москвы

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Москва, улица Зорге, 17 Карта всех событий

В гаражном кооперативе в САО произошел пожар. Об этом в пятницу, 6 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Зорге, 17, где загорелись несколько гаражей. Площадь пожара в настоящее время составляет 80 квадратных метров. Среди людей никто не пострадал, однако три автомобиля оказались повреждены.

2 января в Москве загорелся автосервис по адресу улица Адмирала Корнилова, владение 1. Загорелся второй этаж постройки, площадь возгорания составляла 30 квадратных метров.

1 января возгорание в ресторане «Тарас Бульба» в ЦАО было ликвидировано специалистами экстренных служб. В тушении пожара были задействованы 123 человека личного состава, а также 35 единиц специальной техники.