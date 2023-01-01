Пожар в ресторане в центре столицы полностью ликвидирован

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Возгорание в ресторане «Тарас Бульба» в центре столицы было ликвидировано специалистами экстренных служб. Об этом в воскресенье, 1 января, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве.

Там отметили, что в 10:56 пожар был локализован, в 13:39 пламя полностью потушили. По результатам проведенных лабораторных замеров превышения ПДК в воздухе отсутствуют. Информации о пострадавших также не поступало.

В ликвидации возгорания были задействованы 123 человека личного состава, а также 35 единиц специальной техники, передает официальный сайт ведомства.

До этого сообщалось, что из-за возгорания в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы сотрудникам экстренных служб пришлось эвакуировать жильцов соседнего жилого дома. На место происшествия для тушения пламени было подано 10 пожарных стволов, а также установлено три лестницы. Со слов представителей заведения, людей внутри не было.

В свою очередь сотрудники Тверской межрайонной прокуратуры контролируют установление обстоятельств и причин возгорания в ресторане.