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Приметы и советы

Прокуратура взяла под контроль установление причин пожара в московском ресторане

Евгений Жуков
Происшествия
Прокуратура взяла под контроль установление причин пожара в московском ресторане
Фото: Пресс-служба Совфеда

Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин возгорания в ресторане, расположенном в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 1 января, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Пожар произошел на первом этаже трехэтажного нежилого здания на улице Садовая-Самотечная.

Тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев координирует работу правоохранительных органов и специальных служб для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

До этого сообщалось, что из-за возгорания в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы сотрудникам экстренных служб пришлось эвакуировать жильцов соседнего жилого дома. На место происшествия для тушения пламени было подано 10 пожарных стволов, а также установлено три лестницы. Со слов представителей заведения, людей внутри не было.

Другое возгорание произошло на севере столицы в четверг, 29 декабря. Горела квартира, расположенная на первом этаже жилого дома. Пожарные спасли из огня четверых человек. В результате происшествия погиб ребенок, еще один человек пострадал. По данным фактам Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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