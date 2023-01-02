Автосервис загорелся на улице Адмирала Корнилова в Москве

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Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова, вл1 Карта всех событий

Автосервис загорелся по адресу улица Адмирала Корнилова, вл1 в Москве в ночь на понедельник, 2 января, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах столичного региона.

По информации собеседника издания, загорелся второй этаж постройки, площадь возгорания составляет 30 квадратных метров. Подробности инцидента, а также информация о пострадавших и жертвах в результате инцидента в настоящий момент уточняется.

Накануне возгорание в ресторане «Тарас Бульба» в центре столицы было ликвидировано специалистами экстренных служб. В ликвидации пожара были задействованы 123 человека личного состава, а также 35 единиц специальной техники.

Из-за пожара в заведении сотрудникам экстренных служб пришлось эвакуировать жильцов соседнего жилого дома. На место происшествия для тушения пламени было подано 10 пожарных стволов, а также установлено три лестницы. Со слов представителей ресторана, людей внутри в момент возгорания не было.