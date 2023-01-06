«Если ветер перестанет дуть»: аналитик Митрахович объяснил снижение цены на газ в Европе

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Падение цены на газ ниже 700 долларов США за тысячу кубометров связано в большей степени с погодными условиями, заявил в комментарии RT эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Он отметил, что в Европе сейчас довольно теплая дли зимы температура: например, в Берлине в новогоднюю ночь было шестнадцать градусов тепла. Такие погодные условия позволяют избежать дополнительного расхода на отопление.

– Кроме того, имеет значение и ветряная погода, то есть успешная работа ветряных генераторов, – пояснил Митрахович, добавив при этом, что зависимость от погоды может и развернуться в противоположную сторону. По его словам, если, например, «ветер перестанет дуть или температура вдруг упадёт», то расходы на газ увеличатся. Это, отметил эксперт, повлечет за собой рост цен на газ.

Митрахович также напомнил о том, что в Европе стараются сокращать промышленное потребление газа. Такие меры, заметил эксперт, зачастую применяются в ущерб экономике европейских государств: в частности, сокращение производства в Германии привело к ухудшению конкурентоспособности экономики ФРГ.

С 15 февраля начнет действовать потолок цен на российский газ, установленный странами Европейского союза. Максимальная стоимость газа составит 180 евро за мегаватт-час, что примерно равно 2000 долларов за тысячу кубометров. Что это означает для России и как повлияет на европейский газовый рынок, «Вечерней Москве» рассказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.