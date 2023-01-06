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Виновник ДТП на Севастопольском проспекте находился под наркотическим опьянением

Лейла Алиева
Происшествия
Виновник ДТП на Севастопольском проспекте находился под наркотическим опьянением
Фото: МВД Медиа
Москва, Севастопольский проспект, 7к1 Карта всех событий

Водитель автомобиля Porsche, из-за которого произошла авария на Севастопольском проспекте, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом в пятницу, 6 января, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Мужчина был задержан сразу после ДТП, ему было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, напомнила Нефедова.

В ближайшее время суд совместно с прокурором примут решение об избрании виновнику ДТП меры пресечения в виде заключения под стражу.

Авария, о которой идет речь, произошла вечером 5 января на Севастопольском проспекте. Водитель автомобиля Porsche выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершив столкновение с автомобилем Skoda, а затем Volkswagen. В результате столкновения пострадали четыре человека.

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