«Веко может повести, либо смещение брови»: онколог оценил риски для жены Байдена

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Риски возникновения осложнений во время предстоящей операции Мосса у супруги американского президента Джилл Байден минимальны, но в медицине случается всякое. Об этом «Пятому каналу» рассказал онколог-хирург Михаил Мяснянкин.

Как отмечает издание, у супруги президента США было обнаружено новообразование в области глаза и ей предстоит перенести операцию по методике Мосса – послойное удаление пораженной ткани. Как отметил Михаил Мяснянкин, такая операция может дать максимальный эстетический эффект. Хирургам придется экономить ткань и не забывать о полном удалении образования на коже.

По словам Мяснинкина, с учетом того, что врачи, которые будут оперировать Джилл Байден, обладают высоким уровнем профессионализма, риски возникновения осложнений минимальный. В то же время, добавил врач, в медицине возможно всякое:

– Если говорить об осложнениях, то, если операция в области глаза, то здесь можем говорить о том, что веко может повести в одну сторону, либо в другую, либо быть смещение брови, – сказал Мяснинкин. При этом он подчеркнул, что если говорить о пластической хирургии – а пластический хирург скорее всего будет присутствовать во время операции – то осложнения будут сведены к нулю.

В конце декабря первая леди Соединенных Штатов Америки рассказала, что президент страны Джо Байден каждое католическое Рождество дарит ей стихи.