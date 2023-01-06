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Guardian: Абрамович мог передать часть активов детям перед началом СВО

Лейла Алиева
В мире
Guardian: Абрамович мог передать часть активов детям перед началом СВО
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский предприниматель Роман Абрамович мог перевести большую часть собственных средств в трастовые фонды своих детей незадолго до начала спецоперации на Украине. Об этом в пятницу, 6 января, заявила британская газета The Guardian.

Согласно источникам издания, бизнесмен мог переписать на своих детей активы на сумму около четырех миллиардов долларов, в частности, недвижимость, личные самолеты, вертолеты и яхты.

При этом данная процедура, утверждает The Guardian, началась за три недели до начала спецоперации, когда Запад предупредил о введении санкций против российских бизнесменов в случае начала конфликта на Украине.

В начале декабря стало известно, что в Канаде началась процедура конфискации активов компании Granite Capital Holdings, которая якобы принадлежит Абрамовичу.

При этом, как уточняется, в Канаде впервые будут конфисковывать активы подсанкционного лица, а осуществлять данную меру будут в судебном порядке.

Украина СМИ Дети Роман Абрамович
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