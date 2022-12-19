Канада начала процесс конфискации активов якобы компании Абрамовича

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В Канаде началась процедура конфискации активов компании Granite Capital Holdings, которая якобы принадлежит российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в МИД страны.

— Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сегодня объявила о том, что Канада конфискует и намерена взыскать 26 миллионов долларов с компании Granite Capital Holdings Ltd., принадлежащей Роману Абрамовичу, — говорится в сообщении.

При этом, как уточняется, в Канаде впервые будут конфисковывать активы подсанкционного лица. При этом осуществлять данную меру будут в судебном порядке, передает РИА Новости.

Недавно журнал Fortune со ссылкой на источники сообщил, что Абрамович не так давно посещал Киев, чтобы поспособствовать активизации переговорного процесса между Россией и Украиной.

Там, по данным издания, он встречался с местными политиками и дипломатами. В свою очередь представитель Абрамовича опроверг поездку бизнесмена в Киев.