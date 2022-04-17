Представитель Абрамовича опроверг поездку бизнесмена в Киев

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский бизнесмен Роман Абрамович не находится на территории Украины и не был там в последнее время, заявил его представитель в ответ на публикации западных СМИ о якобы визите предпринимателя в Киев ради активизации переговоров между Россией и Украиной.

— Нет, это некорректная информация. Господин Абрамович не в Киеве и не был там недавно, — подчеркнул в комментарии РБК представитель бизнесмена.

Как заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Абрамович задействован в обеспечении контактов между Москвой и Киевом, однако не является полноправным членом российской делегации на переговорах. При этом участие предпринимателя в контактах между представителями двух стран одобрено всеми участниками переговорного процесса.

Накануне журнал Fortune со ссылкой на источники сообщил, что Абрамович не так давно посещал Киев, чтобы поспособствовать активизации переговорного процесса между Россией и Украиной. Там, по данным издания, он встречался с местными политиками и дипломатами.