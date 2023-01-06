Bloomberg: Россия, ОАЭ и Турция планируют усилить политическую реабилитацию Башара Асада

Фото: Администрация президента РФ

Турция готова признать Башара Асада легитимным президентом Сирии и восстановить дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что Турция вместе с Россией и ОАЭ планирует удвоить усилия по политической реабилитации сирийского президента для улучшения своих позиций на Ближнем Востоке. При этом их общей целью является вытеснить США из Сирии.

— Новое партнерство Анкары с Дамаском укрепит роль Кремля на Ближнем Востоке и окажет давление на Вашингтон,— отметила востоковед Елена Супонина.

В свою очередь ОАЭ заинтересованы в том, чтобы ограничить влияние Ирана в Сирии. Также это позволит вернуть беженцев из Сирии обратно в страну и положительно повлиять на рейтинг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии выборов в июне этого года..

До этого Эрдоган сообщил, что республика предпримет все необходимые шаги в 2023 году для формирования специальной зоны безопасности для закрытия 30-километровой бреши на границе с Сирией.