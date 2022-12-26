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Эрдоган рассказал о создании 30-километровой зоны безопасности на границе с Сирией

Евгений Жуков
В мире
Эрдоган рассказал о создании 30-километровой зоны безопасности на границе с Сирией
Фото: shutterstock

Президент Турции Реджен Тайип Эрдоган в понедельник, 26 декабря, сообщил, что республика предпримет все необходимые шаги в следующем году для формирования специальной зоны безопасности для закрытия 30-километровой бреши на границе с Сирией.

— Для полной ликвидации угрозы терроризма, которая исходит с территории Сирии, мы примем новые меры, направленные на закрытие 30-километровой зоны безопасности, — передает слова Эрдогана ТАСС.

До этого министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что Анкара и Москва ведут переговоры по вопросу открытия воздушного пространства над севером Сирии для операции против курдских «террористов». Помимо этого, идет налаживание контактов для трехстороннего сотрудничества Турции, России и Сирии.

Недавно турецкие войска на севере Сирии и Ирака проводили военно-воздушную операцию, направленную против террористических целей Рабочей партии Курдистана.

Рабочую партию Курдистана обвиняют в причастности к теракту, в результате которого в Стамбуле погибли 6 человек, еще 81 пострадал. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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