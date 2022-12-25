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В Турции сообщили о переговорах с РФ по открытию неба Сирии для операции против курдов

Лейла Алиева
В мире
В Турции сообщили о переговорах с РФ по открытию неба Сирии для операции против курдов
Фото: МИД РФ

Турция и Россия ведут переговоры по вопросу открытия воздушного пространства над севером Сирии для операции против курдских «террористов». Об этом сообщил министр обороны страны Хулуси Акар для местного издания Aydinlik.

— Наша работа по нейтрализации террористической организации продолжается. Мы ведем переговоры с русскими об открытии воздушного пространства Сирии, — отметил он.

Также идет налаживание контактов для трехстороннего сотрудничества Турции, России и Сирии. Анкара решительна в вопросе ликвидации угрозы Турции на территории Сирии, заключил министр.

Недавно турецкие войска на севере Сирии и Ирака начали проводить военно-воздушную операцию, направленную против террористических целей Рабочей партии Курдистана.

По словам президента Турции, военные действия начались в том числе по причине того, что Россия якобы отказалась уничтожать террористов в этом регионе. Таким образом Москва нарушила свой долг, определенный Сочинским меморандумом, подписанным в 2019 году.

Рабочую партию Курдистана обвиняют в причастности к теракту, в результате которого в Стамбуле погибли шесть человек, еще 81 пострадал. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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