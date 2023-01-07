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Госдеп: Новый посол США в РФ будет заниматься возобновлением выдачи виз в Москве

Георгий Соланович
В мире
Госдеп: Новый посол США в РФ будет заниматься возобновлением выдачи виз в Москве
Фото: shutterstock

Новый посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси на своем посту займется вопросом обеспечения диппредставительства кадрами, в частности работа коснется возобновления выдачи виз в Москве, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

— Она сосредоточит внимание на руководстве посольством, поддержке данных двусторонних отношений в период чрезвычайно возросшей напряженности и работе с российским правительством, чтобы улучшить кадровое обеспечение американского посольства, чтобы наше посольство могло выполнять свои основные функции, такие как потенциально даже выдача виз, — сказал Прайс на брифинге.

Представитель Госдепа обвинил в проблемах с визами российское правительство, запретившее американскому посольству нанимать на работу россиян и граждан третьих стран. Это, подчеркнул Прайс, привело к увольнению 180 человек, которые в том числе занимались оформлением виз.

Американский сенат утвердил назначение Линн Трейси послом США в России 21 декабря 2022 года. За кандидатуру Трейси проголосовали 55 из ста членов нижней палаты конгресса при одном голосе против. Дипломат стала первой в истории женщиной на этой должности.

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий заявил «Вечерней Москве», что Трейси имеет большой опыт работы как в РФ, так и на постсоветском пространстве, однако ждать каких-то значительных перемен в отношениях стран из-за этого не стоит.

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