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Власти Казахстана объяснили закрытие McDonald's проблемами с поставками сырья из России

Георгий Соланович
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Власти Казахстана объяснили закрытие McDonald's проблемами с поставками сырья из России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's решила уйти из Казахстана из-за проблем с поставками сырья, которые возникли после продажи бизнеса в России. Об этом следует из сообщения минсельхоза Казахстана.

— В связи с уходом McDonald's из России возникла проблема с поставками сырья, — пояснили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что рестораны McDonald's в Казахстане обеспечивались мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства. Сеть в перспективе была готова перейти на казахстанскую продукцию, однако внедрение производителями высоких стандартов компании заняло бы определенное время.

Кроме того, McDonald's рассматривала вариант поставок мясной продукции из третьих стран. Казахстанские власти, подчеркнули в минсельхозе, были готовы оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставок, однако этот план также не был приведен в действие.

4 января McDonald's заявила, что планирует завершить деятельность в Казахстане на фоне перебоев поставок из РФ. 5 числа того же месяца компания сообщила об уходе из страны, объяснив свои действия «сокращением поставок».

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