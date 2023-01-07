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Республиканца Маккарти избрали спикером палаты представителей в 15-м туре голосования

Георгий Соланович
В мире
Республиканца Маккарти избрали спикером палаты представителей в 15-м туре голосования
Фото: shutterstock

Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти стал ее спикером в 15-м туре голосования. Трансляцию события вели все ведущие телеканалы Соединенных Штатов.

Для избрания спикером палаты необходимо набрать 218 голосов. Маккарти набрал 216, чего в данном случае хватает для избрания, так как несколько конгрессменов не отдали свои голоса.

— Кевин Маккарти от штата Калифорния получил большинство голосов и надлежащим образом избран спикером палаты представителей, — заявила ведущая заседания.

В 14-ом туре голосования члены палаты представителей не смогли избрать нового спикера. Без него законодатели не могли принести присягу и перейти к законотворческому процессу.

В последний раз конгрессменам не удавалось избрать спикера с первой попытки в 1923 году. Всего же в истории США подобное было 14 раз. Самый известный и «длительный» из них был в 1855 году, когда выбирали спикера для Конгресса 34-го созыва. Среди американских парламентариев произошел раскол по вопросам, связанным с отменой рабства и изменением миграционной политики. В итоге им потребовались два месяца и 133 попытки, чтобы избрать спикера.

Почему конгрессмены не смогли выбрать спикера сейчас и что было после самых долгих в истории США выборов спикера Конгресса — в материале«Вечерней Москвы».

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