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Сергунина: К команде волонтеров Москвы за год присоединились почти 300 тысяч человек

Василий Плиткин
Город
Сергунина: К команде волонтеров Москвы за год присоединились почти 300 тысяч человек
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Почти 300 тысяч человек присоединились к городскому волонтерскому движению в 2022 году. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в субботу, 7 января.

— Причем с каждым годом тех, кто хочет делать добрые дела, становится все больше. Это отзывчивые, трудолюбивые, внимательные и целеустремленные люди, — сказала представитель мэрии.

Так, в настоящее время в команду волонтеров Москвы входят 950 тысяч жителей. Они участвуют в различных проектах и акциях, а также помогают в проведении разнообразных мероприятий.

Большую часть времени добровольцы посвящают добрым делам, несмотря на то что 70 процентов из них — молодые люди, которые учатся в институте или уже работают.

Выбрать занятие по душе в Москве можно в более чем 10 направлениях деятельности: патриотическом, культурном, событийном, спортивном, экологическом и других.

Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы
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Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы
Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы
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Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы
Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы
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Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы

Существуют и места, где москвичи могут помогать другим людям в любое время. Волонтеров культуры ждут в музеях, библиотеках и театрах.

Доноры и медицинские помощники нужны в больницах, а в благотворительных фондах и НКО будут рады тем, кто готов поддержать их подопечных. Наконец, всегда открыты для зооволонтеров городские приюты для животных.

Осенью в Москве открылись три волонтерских окружных центра, которые работают ежедневно. Их, как уточняется, уже посетили свыше пяти тысяч человек.

Они находятся в ЗелАО по адресу Зеленоград, корпус 145; в ЗАО по адресу Беловежская улица, дом, 83; в САО по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1.

Там можно получить личную книжку волонтера или записаться на мероприятие, поддержать благотворительные акции или развить компетенции.

С начала 2022 года ресурсный центр «Мосволонтер» сформировал 190 волонтерских корпусов. К ним присоединились свыше 65,9 тысячи человек, которые посвятили помощи свыше 450 тысяч часов.

Помимо этого, в городе в 2022 году был учрежден и впервые вручен знак отличия «Волонтер Москвы». Это награда мэра Москвы для волонтеров, которые внесли значительный вклад в развитие культуры добрых дел.

Обладателями знака 5 декабря стали 30 человек, среди которых студенты, представители НКО, спасатели, школьники и волонтеры «серебряного» возраста.

Еще одним новшеством стала разработка и передача педагогам городских школ первой в стране настольной игры, прививающей ценности волонтерства. Игра под названием «Волонтеры в городе» была создана в ресурсном центре: она позволяет ученикам узнать о направлениях и форматах этой деятельности.

Стать участником волонтерского движения может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Мосволонтера», в режиме онлайн выбрать направления и интересные тематические мероприятия, оформить личную книжку волонтера или записаться на программы развития компетенций.

Помимо этого, жители города имеют возможность делиться мнением в тематических опросах, тестах и голосованиях. На портале «Мосволонтера» размещено восемь новых цифровых сервисов, которые были разработаны с учетом пожеланий членов движения.

Партнерами «Мосволонтера» стали более 2,2 тысячи организаций, из них 600 начали сотрудничать с центром с начала 2022 года. Они приглашают волонтеров на свои площадки и участвуют в благотворительных мероприятиях.

Так, их представители, в частности, выступают наставниками и спикерами в рамках конкурса волонтерских инициатив «Доброе сердце столицы». В 2022 году в нем приняли участие свыше 23,8 тысячи человек, что стало рекордом.

Наконец, ресурсный центр проводит программы развития компетенций. В 2022 году к ним присоединились более 12,5 тысячи человек, всего прошло 107 таких мероприятий.

До этого сообщалось, что в 2022 году к команде волонтеров старшего поколения присоединилось еще 250 москвичей, благодаря чему их общее число превысило 1,2 тысячи человек.

На данный момент в столице числится свыше 1250 «серебряных» добровольцев. Самому старшему волонтеру уже исполнилось 84 года.

Наталья Сергунина Москва Волонтеры
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