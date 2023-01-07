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Ночь на 7 января стала самой холодной в Москве с начала зимы

Георгий Соланович

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Ночь на 7 января стала самой холодной в Москве с начала зимы
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Ночь с 6 на 7 января стала самой холодной в Москве с начала зимы, температура воздуха утром субботы на метеостанции на ВДНХ составила минус 23,4 градуса. Об этом сообщает метеорологический центр «Фобос».

— На других метеостанциях Москвы минимальные показания термометров составили от минус 21,1 до минус 24,8 градуса, — говорится в сообщении.

На портале отметили, что до этого самой холодной была ночь на пятницу, 6 января — тогда минимум составил ровно минус 23 градуса. В Подмосковье в минувшую ночь была зарегистрирована температура в минус 30 градусов.

«Оранжевый» уровень опасности продлен в Москве до воскресенья, 8 января, из-за сильных морозов.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», когда в столице ожидается потепление.

Так, самые холодные ночи ожидаются в выходные, когда столбики термометров в столичном регионе опустятся до минус 25–29 градусов. В дневные часы потеплеет на два–три градуса, добавил метеоролог.

Он добавил, что незначительная волна тепла будет ощущаться в воскресенье, 8 января. Однако с понедельника, 9 января, в Москве вновь похолодает.

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