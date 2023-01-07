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Синоптик Ильин рассказал, когда в Москве потеплеет

Рафаэль Залян

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Синоптик Ильин рассказал, когда в Москве потеплеет
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», когда в столице ожидается потепление.

— Самые холодные ночи ожидаются в выходные, когда столбики термометров в столичном регионе опустятся до минус 25–29 градусов. В дневные часы потеплеет на два–три градуса, — сказал метеоролог.

Он добавил, что незначительная волна тепла будет ощущаться в воскресенье, 8 января. Однако с понедельника, 9 января, в Москве вновь похолодает.

При этом новая порция тепла вернется в столичный регион лишь в середине этого месяца, уточнил синоптик. Так, с четверга, 12 января, температурные показатели не будут больше опускаться ниже минус 10 градусов. К празднику Крещение, по предварительным прогнозам, потеплеет до нуля градусов.

До этого Ильин сообщил «ВМ», что причиной резкого похолодания, которое ожидается в столичном регионе в ближайшие дни, является поступление в регион очередного циклона, сформировавшегося в Северной Атлантике. Именно он принесет в мегаполис морозы до минус 30 градусов.

6 января сообщалось, что температуру в столичной системе отопления подняли до максимума из-за резко наступивших морозов. С 6 по 10 января в столичный регион может прийти аномально холодная погода: температура воздуха опустится на 9–17 градусов ниже нормы.

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