Иммунолог Ярцева объяснила, как метеозависимым людям пережить предстоящие морозы

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В ближайшие несколько суток в столичном регионе ожидается до 30 градусов мороза. Хотя еще на Новый год погодные условия в Москве приближались к положительным значениям. Подобные температурные качели негативно влияют на самочувствие метеозависимых людей. Как пережить этот период нестабильных погодных условий — в материале «Вечерней Москвы».

По словам врача-иммунолога Ирины Ярцевой, особенно остро ощущают климатические перемены люди с хроническими патологиями.

— Это пациенты, имеющие сосудистые заболевания, диабетики и гипертоники. Им нужно быть более внимательными к своим хроническим состояниям и, возможно, скорректировать терапию вместе с лечащим врачом, — отметила врач.

Лучшей профилактикой, которая позволит избежать усугубления ситуации, Ярцева назвала ежедневные физические упражнения, улучшающие циркуляцию крови и укрепляющие сосуды.

— Гипертоникам, диабетикам и всем, кто находится в группе риска, я рекомендую выходить на свежий воздух. Сейчас не так уж и холодно, нет сильной гололедицы. Достаточно двухчасовой прогулки, чтобы организм обновился и легче перенес любые погодные изменения, — подчеркнула иммунолог.

Ярцева порекомендовала избегать переедания и употребления алкогольной продукции.

— Спиртное нарушает нормальную работу внутренних органов, воздействует на сосуды, обостряет хронические патологии, — пояснила Ярцева. — Будьте на связи с лечащим врачом и прислушивайтесь к его советам.

Она напомнила, что в сильные морозы на организм негативно влияет и сухой воздух. Ввиду того, что на улице становится холодно, в домах и помещениях начинают сильнее отапливать. И уровень влажности в жилище резко падает — от 60 процентов (норма) до 20 и ниже. В связи с этим врач посоветовала пользоваться увлажнителем.

Иммунолог также порекомендовала пить больше воды и ограничить потребление кофеиносодержащих напитков, особенно пожилым людям и тем, кто имеет сосудистые заболевания. По словам Ярцевой, данные меры позволят скомпенсировать перепады давления.