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Биолаборатории США на территории Украины привели к конфликту с Россией. Об этом заявила американский журналист Эмералд Робинсон.

— Зачем правительство США спровоцировало конфликт с Россией, построив 46 биолабораторий на Украине? Зачем вообще Пентагону 46 лабораторий на украинской территории? — цитирует Робинсон RT.

В конце декабря 2022 года Министерство обороны России сообщило о проведении Пентагоном учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций на украинской территории.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что начатые на Украине тренировки с возбудителями особо опасных инфекций, проводимые США, являются очень тревожным знаком для всего мира.

Собеседник «ВМ» отметил, что в случае утечки вируса он может распространиться не только на территории Украины, но и России. Марков напомнил, что США запрещают проведение подобных экспериментов на территории своей страны во избежание распространения опасных инфекций.