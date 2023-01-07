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Умер сыгравший в «Терминаторе» актер Эрл Боэн

Георгий Соланович
Общество
Умер сыгравший в «Терминаторе» актер Эрл Боэн
Фото: Pexels

Американский актер Эрл Боэн, сыгравший роль доктора Питера Сильбермана в кинофраншизе «Терминатор», умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на семью артиста.

— Эрл Боэн, наиболее известный по своей роли во франшизе «Терминатор», скончался. Член его семьи рассказал TMZ, что актер скончался в четверг на Гавайях, но не стал раскрывать причин его смерти, — говорится в материале.

Боэн родился в августе 1941 года в Нью-Йорке. Начав профессиональную карьеру в середине 1950-х годов, он играл роли на сцене в нескольких репертуарных труппах в период с 1965 по 1976 год, прежде чем переехать в Голливуд.

Помимо «Терминатора», актер снимался в таких фильмах, как «Битва за пределами звезд», «Мозги набекрень», «Чужая нация», «Чокнутый профессор 2: Семья Клампов» и других.

Артист прекратил сниматься в кино в 2003 году, однако продолжил работать в качестве голосового актера в радио, мультфильмах и видеоиграх.

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