Более 700 спасателей дежурили в ночь праздничных богослужений в Москве

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Более 700 пожарных, спасателей и добровольцев обеспечивали пожарную безопасность праздничных богослужений в прошедшую ночь в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 7 января.

— Все мероприятия прошли штатно, происшествий не допущено. Все городские службы работают в усиленном режиме до 9 января, — говорится в Telegram-канале комплекса.

Отмечается, что коммунальщики проводят работы по уборке улиц и дворовых территорий, а также своевременно вывозят мусор. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вечером 6 января провел рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

В Русской православной церкви и некоторых других поместных православных церквях мира, у католиков восточного обряда и придерживающихся юлианского календаря протестантов Рождество Христово отмечается 7 января.