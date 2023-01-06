Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя

Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вечером в пятницу, 6 января, начал рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в столице.

В Русской православной церкви и некоторых других поместных православных церквях мира, у католиков восточного обряда и придерживающихся юлианского календаря протестантов Рождество Христово отмечается 7 января. В православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество отмечают два раза — и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.

Святочная неделя — это дни между появлением на свет Иисуса Христа и его крещением. Древнерусское слово «святки» происходит от однокоренного «святой». В народе этот период еще знают как «святые вечера»: череда веселых застолий, гуляний, колядок и гаданий. Святки примечательны традициями, обычаями и приметами. Как правильно их провести — в материале «Вечерней Москвы».