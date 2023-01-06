Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя

Юлия Курганова
Общество
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя
Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вечером в пятницу, 6 января, начал рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в столице.

В Русской православной церкви и некоторых других поместных православных церквях мира, у католиков восточного обряда и придерживающихся юлианского календаря протестантов Рождество Христово отмечается 7 января. В православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество отмечают два раза — и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.

Святочная неделя — это дни между появлением на свет Иисуса Христа и его крещением. Древнерусское слово «святки» происходит от однокоренного «святой». В народе этот период еще знают как «святые вечера»: череда веселых застолий, гуляний, колядок и гаданий. Святки примечательны традициями, обычаями и приметами. Как правильно их провести — в материале «Вечерней Москвы».

Патриарх Кирилл Русская православная церковь (РПЦ) Рождество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте