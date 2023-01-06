Что можно и чего нельзя делать в Святки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Святочная неделя — это дни между появлением на свет Иисуса Христа и его крещением. Древнерусское слово «святки» происходит от однокоренного «святой». В народе период еще знают как «святые вечера»: череда веселых застолий, гуляний, колядок и гаданий. Святки примечательны традициями, обычаями и приметами. Как правильно их провести — в материале «Вечерней Москвы».

Когда начинаются Святки в 2023 году

Святки начинаются в Сочельник, в ночь с 6 на 7 января. Когда на небе загорается первая звезда, можно начинать праздновать — садиться за стол со множеством угощений: не менее 12 блюд. Первая звездочка символизирует Вифлеемскую — ту, что осветила волхвам дорогу к новорожденному Христу. На святочный период приходится не только Рождество — 7 января, но и Старый Новый год — с 13 на 14 января, завершаются Святки Крещением, которое отмечается с 18 на 19 января.

История праздника

Прообраз праздника зародился в Древней Греции. Смену одного года другим мужчины и женщины отмечали переодеванием в одежды друг друга. Шумный праздник сопровождался массовыми гуляниями, участники которых облачались в вывернутые наизнанку шубы, а лица скрывали под масками. Традиция жила до падения Византии.

Празднества распространились на Италию, где со временем вытеснили древнеримское торжество в честь рождения солнца, которое отмечали в Риме именно 24–25 декабря. Упоминания о святочных гуляниях на Руси датируются XIII веком.

Традиции праздника

Традиционно на Руси было принято рассказывать «святочные сказки»: собираться за столом с самыми близкими людьми и делиться волшебными историями.

В дневное время люди предавались зимним забавам: катались на санках, лошадях, играли в снежки. Излюбленное развлечение народа на Святки — наряжаться и колядовать. Молодые люди в костюмах животных или сказочных героев ходили по улицам и распевали колядки — кричалки с восхвалением хозяина дома, призванные побудить его преподнести им угощение.

Еще бессменным атрибутом праздника являются гадания, хотя церковь и осуждала их, считая отголоском язычества. Русские красавицы не могли отказать себе в удовольствии ворожить и загадывать желания в ночь на Рождество. Ведь считалось, что именно в эти волшебные дни можно приоткрыть завесу будущего и узнать имя, возраст и социальный статус суженого. Завершались Святки приготовлениями к Крещению — во льду водоема делали прорубь в виде креста и декорировали ее узорами, высеченными на льду.

Народные приметы и поверья

Хмурое небо и снегопад на Крещение говорит, что урожай будет богатым. Ясная погода предвещает обратное.

Если каша, сваренная в канун Старого Нового года, удалась, семью ждут удача и достаток.

Обилие звезд в ночь с 13 на 14 января — предвестник изобильного года.

Незамужним девушкам и парням запрещается сидеть на углу во время праздничных застолий — иначе им никогда не вступить в брак.

Если в Сочельник идет снег — быть хорошему урожаю.

Морозное Рождество сулит семьям любовь и мир.

Чтобы не погрязнуть в долгах, не стоит давать деньги взаймы в Старый Новый год.

Что можно и чего нельзя делать в Святки

Нельзя говорить и мыслить недоброе — все вернется бумерангом.

Запрещается заниматься уборкой и тяжелым физическим трудом, дабы не привлечь невзгоды.

Хозяйкам нельзя рукодельничать — не к добру.

Рекомендуется соблюдать меру в употреблении еды и спиртного. В дни Святок нужно стараться делать добрые дела, помогать нуждающимся, ходить в церковь и молиться.